Por regreso a clases, aumenta 200% la venta de equipos tecnológicos en Durango

Por el regreso a clases cada año se incrementa hasta un 200 por ciento la venta de equipos tecnológicos en Durango, informó la empresaria del sector y secretaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Diana Ocón.

Expuso que anteriormente no había tanta necesidad de hacer un gasto en estos equipos, pero ahora ya resultan indispensables, por lo que en las familias ya no solo hay una computadora, sino varias.

“Como todos sabemos, la tendencia la verdad es que ya todo es con base al mundo digital y a la tecnología. Entonces, en los hogares en donde antes había una computadora, pues ahora hay hasta tres, cuatro. Ahora el número es de acuerdo al número de integrantes de la familia; y en familias que no tienen tanto esta posibilidad, de cualquier manera ya se hizo necesario precisamente un equipo de cómputo al menos y ya de impresión pues se las arreglan de alguna manera”, mencionó.

Ante esta necesidad que ahora se tiene de una computadora, las familias han tenido que organizarse para hacer el gasto que implica, ya sea a crédito o de contado.

“Existen muchísimos planes también de financiamiento, hay muchas formas para que en las familias se hagan de su equipo. En este mundo tecnológico cada vez se consiguen mejores equipos, con mejores características a un costo mucho muy bajo. Ahora mismo nos ayuda mucho la paridad que está del dólar frente al peso y creo que eso es muy bueno al menos durante esta temporada creo que se va a mantener”, manifestó.

Asimismo, explicó que principalmente se requieren estos equipos a partir de la secundaria, donde ya prácticamente son una necesidad básica para los estudiantes.

“A veces en primaria no les resulta tan necesario, pero ya en niveles secundaria, preparatoria y, sobre todo profesional, sí ya es un producto básico”, indicó.

Ante esta alta demanda, dichos equipos se adquieren no solamente en temporada de regreso a clases, sino también a fin de año.

“Navidad es buena temporada porque la gente que no tuvo posibilidades por cuestiones de equipamiento, de uniformes, de pago de colegiaturas, aprovechan Navidad, noviembre, diciembre para hacerse de su equipo”, concluyó.