Por T-MEC, prevalece incertidumbre entre empresarios de Durango

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe dar certidumbre a las empresas y mantener reglas claras para la inversión y el comercio, enfatizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, al advertir que la incertidumbre termina afectando las decisiones de quienes generan empleo y participan en el mercado internacional.

El dirigente empresarial dijo que se espera que las diferencias entre los tres países se resuelvan mediante el diálogo y los mecanismos previstos en el propio tratado, evitando decisiones unilaterales que resten competitividad a la región.

Como muestra de la relevancia que tiene el comercio exterior para la entidad recordó que, de acuerdo con las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF) del INEGI, Durango exportó 781.8 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, un crecimiento anual de 9.1 por ciento, cifras que reflejan la importancia de preservar un entorno estable para las empresas vinculadas a las cadenas de suministro de Norteamérica.

Consideró que el debate no debe limitarse a la relación entre México y Estados Unidos, por que Canadá sigue siendo un socio estratégico dentro del tratado y la fortaleza del bloque depende de que los tres países mantengan condiciones de competencia claras y predecibles.