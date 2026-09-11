Por transportar casi 600 litros de metanfetaminas, sentencian a más de 4 años de prisión a un hombre

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de cuatro años y cuatro meses de prisión contra Alberto, quien fue detenido cuando transportaba casi 600 litros de metanfetamina por una carretera de la región Laguna.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, elementos de la Policía Federal Ministerial interceptaron al ahora sentenciado cuando circulaba a bordo de un tractocamión con semirremolque por la carretera federal 49 Gómez Palacio-Jiménez.

Durante la revisión de la unidad, los agentes localizaron 591 litros con 88 mililitros de clorhidrato de metanfetamina, por lo que el conductor fue detenido y, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.

La Fiscalía Especializada de Control Regional integró la investigación y, durante una audiencia de procedimiento abreviado, presentó ante el juez los elementos para acreditar la responsabilidad de Alberto por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de metanfetamina.