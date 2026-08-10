¿Por un 'pesado'? César Gastélum reveló el motivo por el que usaba sombrero en Sinaloa | VIDEO

A casi una semana de que asesinara al influencer y creador de contenido César Gastélum, durante el fin de semana circuló en redes sociales un video en donde revela el motivo por el que el sombrero es un accesorio "importante" en Sinaloa.

Desde su muerte, han comenzado a circular distintas versiones y teorías del motivo por el que ocurrió este hecho , sin embargo, la que ha recobrado más importancia es la de que supuestamente "apoyaba" a "Los Mayitos", facción del Cártel de Sinaloa.

Esta célula se caracteriza por portar un sombrero y Gastélum solía utilizar mucho este accesorio, lo que llevó a relacionarlos de manera inmediata.

No obstante, un video de una entrevista que tuvo antes de morir explica la verdadera razón y significado de portarlo, lo que ha sorprendido a los usuarios.

¿Qué dijo César Gastélum sobre usar sombrero en Sinaloa?

La revelación surge tras una entrevista en el podcast "Los Mafia", que es conducido por Carlos Lizárraga "El Horny" , en donde le cuestiona sobre por qué a la gente le da tanto miedo viajar a Sinaloa.

César asegura que no es así; sin embargo, con que "pongas ahí el sombrero" bastará para poder entrar a este estado sin ningún problema.

"El sombrero ahí y ya. Esa madre es el pasaporte para entrar a Sinaloa", confiesa.

Aunque dijo que todo esto es parte de una "broma" entre los sinaloenses, solo se trata de un "llavero" y ya, pero hay un significado.

"Es cotorreo, pues. Los de aquí sabemos (que significa), es un simple llaverito, pero sabe que buena sombra nos cobija", agregó.

Aunque el video data del 2022, ha sido revivido luego de que, durante la transmisión en vivo donde murió Gastélum , él y otro de sus acompañantes portaban un sombrero.

¿Cómo murió el creador de contenido?

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes 4 de agosto, cuando el influencer se encontraba realizando un en vivo en la plataforma Kick junto con otros creadores.

Esa noche habían decidido trabajar como repartidores de comida en una famosa plataforma de entregas y, mientras esperaban su pedido, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a él y le dispararon cerca de la cabeza.

César quedó tirado en la banqueta mientras los cuerpos de emergencia y seguridad se movilizaban a la zona; sin embargo, tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.