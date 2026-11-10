Por unos 'buenos días', cliente discute y arroja café a trabajador | VIDEO

Una compra de rutina terminó en una discusión que fue subiendo de tono frente al mostrador de una tienda. El motivo del reclamo llamó la atención en redes sociales: un cliente estaba molesto porque, según él, no le habían respondido los “buenos días”.

El enfrentamiento quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento y comenzó a difundirse este martes 10 de noviembre. En las imágenes se observa cómo el intercambio pasa de los reclamos a una agresión con la bebida que llevaba uno de los involucrados.

El saludo que desató la discusión

De acuerdo con los reportes que acompañan la grabación, el cliente reclamó al hombre que atendía el negocio por presuntamente ignorar su saludo.

El trabajador sostuvo que sí le había contestado, aunque posiblemente no lo escuchó. Sin embargo, la explicación no fue suficiente para terminar el desacuerdo.

Mientras uno permanecía del lado de la calle y el otro detrás del mostrador, ambos continuaron intercambiando palabras y haciendo ademanes. Durante la discusión, el cliente manifestó que no volvería a comprar en el establecimiento.

Lo que pudo quedarse en una queja por la atención terminó convirtiéndose en un enfrentamiento que quedó grabado desde un ángulo elevado del local.

Le arroja el café frente al mostrador

En la parte final del video, el hombre que está frente al negocio arroja el contenido de su vaso hacia el trabajador, quien reacciona y se mueve detrás del mostrador.

La bebida fue identificada como café caliente en las publicaciones sobre el caso; sin embargo, la grabación por sí sola no permite determinar su temperatura ni establecer si provocó alguna lesión.

Tras lanzar el líquido, el cliente se aleja del establecimiento, mientras el trabajador permanece en el negocio.

Qué se sabe del lugar y de los involucrados

Algunos reportes sitúan el incidente en La Paz, Baja California Sur, aunque no se cuenta con una confirmación oficial sobre la ubicación exacta del comercio.

La cámara muestra una fecha correspondiente al lunes 9 de noviembre de 2026, un día antes de que distintos medios retomaran las imágenes.

En la información consultada no se precisa la identidad de los involucrados ni se documenta alguna detención o denuncia relacionada con lo ocurrido.