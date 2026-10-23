Por viejas rencillas relacionadas con una mina, golpean a hombre en Pánuco de Coronado

Un hombre terminó con fracturas en un brazo y una pierna, luego de que presuntamente fuera atacado a golpes por dos sujetos con quienes mantenía diferencias relacionadas con problemas de una mina, en una localidad del municipio de Pánuco de Coronado, Durango.

El lesionado fue identificado como Eliseo Arango Rodríguez, de 42 años de edad, con domicilio en el mencionado municipio, quien durante la madrugada de este viernes 23 de octubre ingresó al Hospital La Paz, ubicado en la ciudad de Durango, para recibir atención médica por las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información proporcionada por su hermano Ernesto, de 31 años de edad, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas del jueves 22 de octubre, cuando ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas sobre la calle principal de la comunidad donde tienen su domicilio.

En determinado momento, dos hombres a quienes identificaron como Miguel y Jesús se acercaron hasta donde se encontraban y comenzaron a reclamarles por diferencias que habían tenido anteriormente, presuntamente relacionadas con asuntos de una mina, al tiempo que los amenazaron con golpearlos.

Según el testimonio del hermano, uno de los sujetos comenzó a golpear a Eliseo por la espalda, provocando que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, donde continuaron agrediéndolo, hasta ocasionarle diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.

Después de la agresión, los dos señalados se retiraron hacia otra zona de la comunidad, mientras que Ernesto, al observar las condiciones en las que había quedado su hermano, decidió trasladarlo por sus propios medios hasta la ciudad de Durango, donde finalmente recibió atención médica durante la madrugada.

Fue aproximadamente a las 04:00 horas de este viernes cuando se registró su ingreso al Hospital La Paz, donde le diagnosticaron múltiples contusiones, fractura de la parte distal del húmero izquierdo y fractura del peroné derecho, aunque su estado de salud fue reportado como estable. Personal investigador acudió al nosocomio para conocer las circunstancias de la agresión e identificar a los presuntos responsables.