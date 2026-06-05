Duranguense Noé Rodríguez reportará con Santos Laguna tras coronarse campeón con la Sub-13

Uno de los nombres que recientemente ha llamado la atención es el del guardameta Noé Rodríguez, originario del municipio de Mezquital, Durango , quien cerró la temporada con un campeonato y ahora se prepara para dar un nuevo paso en su desarrollo deportivo.

A través de redes sociales se dio a conocer que el joven arquero deberá reportar el próximo 15 de junio en Torreón para integrarse a la estructura de fuerzas básicas de Santos Laguna, institución con la que recientemente conquistó el título de la Liga Premier del Norte en la categoría Sub-13.

Campeón con la cantera santista

Noé Rodríguez formó parte del plantel de Guerreros que lograron proclamarse campeón de la Liga Premier del Norte, uno de los torneos de desarrollo más importantes para las categorías infantiles y juveniles del norte del país.

El conjunto lagunero consiguió el campeonato después de una destacada campaña en la que mostró solidez tanto en defensa como en ataque. La obtención del título representó un importante logro para la generación de futbolistas que busca abrirse camino dentro de la estructura de formación de Santos Laguna.

Dentro de ese grupo apareció el nombre del portero duranguense, quien contribuyó al éxito del equipo durante la temporada y ahora buscará consolidarse en los siguientes niveles de competencia.

Un paso importante en su formación

La incorporación de Noé Rodríguez a las instalaciones de entrenamiento en Torreón representa una oportunidad importante para continuar con su crecimiento futbolístico. Las fuerzas básicas de Santos Laguna son reconocidas por haber formado a numerosos jugadores que posteriormente llegaron a la Liga MX e incluso a la Selección Mexicana.

Para cualquier futbolista juvenil, mantenerse dentro de un proceso formativo de este nivel significa competir diariamente con algunos de los mejores talentos de la región y recibir preparación especializada en aspectos técnicos, tácticos y físicos.