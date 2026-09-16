Pozole, un alimento de origen prehispánico

El pozole es uno de los platillos más emblemáticos durante las fiestas patrias y, dependiendo de la región del país, se han ido haciendo algunas variaciones en la preparación, además de que puede servir en color verde, blanco o rojo.

“El tradicional pozole mexicano actualmente se hace con carne de cerdo. Tenemos lo que es la carnita de cerdo cocida, un caldito a base de chile guajillo, y el maíz. Se sirve como tal y tradicionalmente se acompaña con su lechuguita, su rábano, cebolla, limón y cada quien lo prepara a su gusto”.

“Se usa mucho en estas fechas patrias, para festejar la Independencia. Y es muy tradicional en las casas mexicanas”, compartió la Chef Leslie Campos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL POZOLE?

El presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) y Chef Jorge Luján Pulido, explicó que el pozole es un alimento de origen prehispánico, y, aunque con la conquista y colonización española se hicieron esfuerzos por borrarlo, es un platillo que ha persistido a lo largo de la historia de México.

“La historia la cuenta quien ganó ¿no? En este caso al español no le gustaban muchas de las costumbres y el lado religioso, entonces se fue borrando de la bibliografía”, comentó. Sin embargo, es un platillo que se rescató y ha logrado perdurar a lo largo del tiempo.

“El pozole se desarrolla a través de los años. Es un platillo prehispánico, se consumía y tenemos registro que se comía en el lado de Mesoamérica, sobre todo en México-Tenochtitlan, en el lado de la cultura mexica. Entonces, se desarrolla, se mezcla y ha ido generando sus variantes. Tenemos desde el pozole blanco al pozole verde, el pozole rojo dependiendo de la región, siempre acompañado de alguna proteína y del maíz cacahuazintle”, manifestó.

Pozole con poteína humana

Inclusive existen registros históricos de un platillo similar que se preparaba en la época prehispánica con maíz pozolero. “Hay registros históricos donde se menciona el hecho de que el pozole se desarrollaba con proteínas de origen humano”, refirió.

Según los registros históricos, esta práctica solamente se daba entre los guerreros, quienes sacrificaban a sus

rivales en la casa de los dioses y eran puestos a disposición de los gobernantes.