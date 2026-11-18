En el marco del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, se llevará a cabo el desfile cívico-deportivo, cuyo recorrido será por la avenida 20 de noviembre, en la ciudad de Durango.

¿A partir de qué hora será el cierre?

En tal sentido, para facilitar el desarrollo de las actividades, se contemplan cierres a la circulación vehicular en el Centro Histórico a partir de las 7:00 horas, de este próximo viernes 20 de noviembre.

El recorrido partirá de la avenida 20 de Noviembre y calle Constitución, para avanzar hacia el oriente por la avenida 20 de Noviembre, para concluir en la calle Cuauhtémoc.

Ante ello, autoridades estatales exhortaron a la ciudadanía a anticipar sus traslados, utilizar vías alternas, evitar la zona del recorrido y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

El desfile comenzará a las 10:00 horas y contará con la participación de contingentes de instituciones educativas de distintos niveles, asociaciones civiles, grupos deportivos, cuerpos de emergencia y elementos de las fuerzas armadas.

Por lo que se invitó a las familias duranguenses a participar y disfrutar de este desfile con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana y colaborar con las medidas de movilidad para que el desfile se desarrolle de manera ordenada y segura.