Predomina la violencia intrafamiliar en Durango; entidad está entre las de mayor incidencia

En Durango predomina la violencia intrafamiliar, con una incidencia que coloca a la entidad entre las de más problemas de este tipo, informó el presidente del Observatorio Ciudadano, Alfredo García.

“Lo que va al alza son las denuncias de violencia intrafamiliar donde es muy evidente que estamos en los primeros lugares a nivel nacional en ese tipo de delitos”, indicó.

Por lo que consideró que esto es grave ya que, en vez de bajar, este problema va en aumento. “Ya lo venimos arrastrando desde hace varios años donde la violencia intrafamiliar se ha ido incrementando periodo con periodo y la verdad pensando que iba a disminuir hubo un periodo donde fue más o menos igual pero de repente vemos este incremento de nuevo”, mencionó.

Asimismo, reconoció que existe una cifra negra por los delitos que no se denuncian, pero también un rezago en la atención de los casos que sí se reportaron a las autoridades por lo que cuestionó cuántas llamadas se hacen al 911 y cuántos de estos casos sí llevan un proceso judicial, ya que en muchas ocasiones no hay castigo a los agresores.

“La impunidad en el país es lo que ha alentado, creemos desde el observatorio, a este incremento en la delincuencia tanto organizada como común”, resaltó.

INCIDENCIA

Como El Siglo de Durango informó recientemente, Durango rebasó las dos mil 600 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar durante los primeros seis meses de 2026, alcanzando su cifra más alta en el pasado mes de junio.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que concentra los reportes mensuales de la Fiscalía General del Estado, durante el primer semestre se interpusieron dos mil 605 denuncias por violencia familiar.

El municipio de Durango concentró mil 693 casos, equivalentes al 65 por ciento del total estatal, seguido por Gómez Palacio, con 458, y Lerdo, con 204.