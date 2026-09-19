Premier League: El Brighton no tiene piedad y le asesta un duro 3-0 al vigente campeón Arsenal

En el marco de la jornada 5 de la Premier League 2026/27, Brighton & Hove Albion y Arsenal chocaron en el American Express Stadium de la costa sur en un cruce determinante. El equipo conducido por Fabian Hürzeler buscaba consolidar su proyecto ante su afición, mientras que los Gunners de Mikel Arteta arribaron obligados a sumar tres puntos tras un arranque disputado.

Desde el pitazo inicial, la presión alta de los Seagulls asfixió las salidas londinenses, bloqueando el circuito entre Bruno Guimarães y Declan Rice. La movilidad de Diego Gómez y Yasin Ayari por dentro desarticuló las líneas visitantes, obligando al portero David Raya a intervenir tempranamente para frenar los embates iniciales encabezados por el joven atacante griego Charalampos Kostoulas.

No dieron respiro a los 'Gunners'

El dominio local se tradujo en el marcador al minuto 31, cuando Pascal Groß cazó un balón suelto en la frontal del área y sacó un disparo fulminante para el 1-0. A pesar de ser amonestado al 33', Kostoulas mantuvo la fe y, tras la tarjeta amarilla a Ferdi Kadıoğlu al 45', firmó el 2-0 antes del descanso para hacer retumbar al recinto.

En el complemento, Arsenal buscó reaccionar mediante la posesión de Bukayo Saka y Martin Ødegaard, pero la dupla defensiva de Luka Vušković y Olivier Boscagli frustró todo intento. Al minuto 57 llegó la estocada final: Chema Andrés aprovechó un descuido tras un tiro de esquina para conectar un remate impecable que decretó el lapidario 3-0 en el tablero.

Las 'Gaviotas' lo sellaron en casa

Arteta reaccionó enviando a Martín Zubimendi por Jurriën Timber (59') y a Mikel Merino por Bruno Guimarães (60'), además del ingreso de Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Max Dowman. No obstante, Hürzeler refrescó su equipo con Georginio Rutter, Costinha, Malick Yalcouyé, Matt O'Riley y Michael Svoboda, neutralizando la variante ofensiva de la visita y asegurando el control territorial.

Con el respaldo impecable del arquero Bart Verbruggen y pese a la amonestación de Pascal Struijk al minuto 71, Brighton manejó la ventaja con absoluta maestría hasta el silbatazo final. El categórico 3-0 consagra la brillante exhibición táctica de las Gaviotas en casa, mientras expone grietas severas en un Arsenal que terminó totalmente desbordado y sin respuestas en la Premier League.