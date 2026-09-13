Premier League: Manchester City conquista Old Trafford 1-0 ante el United con diez hombres

El histórico estadio de Old Trafford albergó este domingo 13 de septiembre de 2026 una vibrante edición del Derbi de Manchester, correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League 2026/27. Manchester United saltó al terreno de juego con el objetivo de consolidar su proyecto frente a su afición, mientras que Manchester City llegó con la determinación de mantener su paso firme en el arranque de la competición liguera.

La polémica se hizo presente desde el minuto uno

El encuentro inició con momentos de alta tensión táctica y fricción en la medular. Apenas al minuto 3, Enzo Fernández probó de media distancia tras pase de Phil Foden, mientras Matheus Cunha contestó con un disparo desviado. La controversia estalló al minuto 23, cuando Foden fue expulsado con roja directa por agredir a Bruno Fernandes tras un cruce con Lisandro Martínez, acción confirmada por el VAR que dejó al City con diez hombres.

Con superioridad numérica, los locales inclinaron la cancha apoyados en el vértigo de Marcus Rashford y Patrick Dorgu. Bruno Fernandes insistió abasteciendo balones al área, exigiendo al máximo a los centrales Marc Guéhi y Rúben Dias. El peligro acechó al arquero Gianluigi Donnarumma en el agregado del primer tiempo (45+1'), cuando un espectacular tiro libre cobrado por Rashford impactó directo en el poste izquierdo antes de la pausa.

Haaland hace temblar al 'Teatro de los Sueños'

Para la segunda mitad, el estratega del City ajustó su dibujo dando entrada a Iliman Ndiaye por Rayan Cherki para reordenar la contención. El United apretó de inmediato y al minuto 51, Kobbie Mainoo sacó un potente remate lejano que nuevamente rebotó en el parante izquierdo del arco visitante. A pesar de verse acorralados, los 'Citizens' sostuvieron el bloque defensivo cerrándole espacios a Bryan Mbeumo y Cunha.

El desenlace dio un giro drástico al minuto 59. En un contragolpe fulminante, Erling Haaland capitalizó un descuido defensivo y definió ante el arquero Senne Lammens para marcar el 1-0. El tanto fue ratificado por el VAR en el minuto 62 tras certificar su habilitación. El gol enmudeció a las tribunas locales y le dio la ventaja inesperada a la escuadra visitante con un jugador menos.

Manchester is Blue!

En el tramo final, United buscó el empate ingresando a Benjamin Šeško por Youri Tielemans y Joshua Zirkzee por Rashford. Joško Gvardiol y Enzo Fernández fueron amonestados en la resistencia del City, mientras al minuto 80 el VAR descartó un penal reclamado por los locales y amonestó a Harry Maguire. Tras el ingreso de Nico O'Reilly para enfriar el choque, Manchester City concretó un triunfo heroico por 1-0 tras batallar más de una hora con diez elementos.