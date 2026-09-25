Premier League: Manchester City es culpable por infringir normas financieras, ¿qué significa esto?

Manchester City fue declarado responsable de 114 de los 115 cargos que enfrentaba por presuntas infracciones a las reglas financieras de la Premier League, de acuerdo con información publicada este viernes por The Athletic y retomada por distintos medios internacionales.

Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado, la sanción aún no ha sido determinada y el club tiene previsto apelar el fallo.

Los cargos fueron presentados originalmente por la Premier League en febrero de 2023, después de una investigación que se extendió durante cuatro años. Las acusaciones abarcan principalmente el periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18 y están relacionadas con la entrega de información financiera, ingresos por patrocinios, pagos a jugadores y entrenadores, cumplimiento de normas financieras de UEFA y cooperación con la investigación de la propia liga.

¿Qué significa todo essto?

El punto más importante es que no significa que el castigo vaya a aplicarse inmediatamente . La comisión independiente encargada de estudiar el expediente habría determinado la responsabilidad del club en prácticamente todos los cargos, pero todavía queda pendiente establecer cuáles serán las consecuencias deportivas y económicas.

Además, Manchester City puede recurrir la decisión mediante los mecanismos de apelación contemplados por las reglas de la Premier League.

¿Qué castigos podría recibir el Manchester City?

Las reglas de la Premier League permiten que una comisión independiente imponga diferentes sanciones dependiendo de la gravedad de las infracciones. Entre las opciones se encuentran multas económicas, deducciones de puntos y otras sanciones deportivas, mientras que también existe la posibilidad de recomendar la expulsión de un club de la competición en casos especialmente graves .

Por el momento no existe una cifra oficial sobre una eventual pérdida de puntos ni confirmación de que Manchester City pueda descender de categoría. Tampoco se ha establecido oficialmente que los títulos obtenidos durante los años investigados vayan a ser retirados.

Un caso que comenzó hace varios años

La investigación tomó fuerza después de la publicación de documentos financieros filtrados en 2018. Posteriormente, la Premier League inició sus propias indagatorias y en 2023 llevó el caso ante una comisión independiente.

La audiencia comenzó en septiembre de 2024 y se extendió durante aproximadamente 12 semanas, terminando en diciembre de ese mismo año. Desde entonces, el futbol inglés esperaba una resolución.