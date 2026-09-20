Premier League: Manchester City vence 5-3 a Sunderland en un duelo electrizante en el Etihad

El Manchester City y el Sunderland AFC se midieron en el Etihad Stadium para disputar la quinta jornada de la Premier League 2026/27. El conjunto de Enzo Maresca llegó al duelo tras un arranque perfecto de cuatro victorias consecutivas, impulsado por su reciente triunfo en el derbi mancuniano. Por su parte, la escuadra de Régis Le Bris arribó tras vencer 1-0 al AZ Alkmaar en la UEFA Conference League, aunque arrastrando un descalabro liguero de 2-0 frente al Arsenal.

Vendaval ofensivo en el Etihad

Desde el silbatazo inicial, la dinámica ofreció un intercambio frenético de golpes. Al minuto 7, Dayann Methalie vio la primera tarjeta amarilla tras una dura falta en tres cuartos de cancha. La presión alta local rindió dividendos al minuto 9, cuando Enzo Fernández definió con clase tras una combinación vertiginosa en el área chica. No obstante, los Black Cats respondieron al 12' mediante un contragolpe quirúrgico culminado por Brian Brobbey para decretar el 1-1.

El City recuperó la ventaja al minuto 29 a través de Rayan Cherki, quien superó a Robin Roefs con un disparo raso. La respuesta visitante no tardó: al 33', Brobbey castigó nuevamente definiendo con contundencia para el 2-2. La vorágine del primer tiempo continuó y, en el minuto 43, Antoine Semenyo cazó un rebote suelto tras un tiro de esquina, mandando a los locales al descanso con el 3-2 a favor.

Los Citizens defienden su fortaleza

El complemento mantuvo la alta tensión. En el minuto 57, Semenyo firmó su doblete personal con una espectacular definición cruzada marcando el 4-2. Sin embargo, Sunderland reaccionó dos minutos después: al 59', Brobbey completó su hat-trick al rematar con potencia un centro al área, apretando el marcador 4-3. De inmediato, Le Bris ajustó piezas enviando a Malick Fofana por Nilson Angulo y a Wilson Isidor por Noah Sadiki.

Maresca refrescó sus líneas metiendo a Jérémy Doku por Iliman Ndiaye al 73', mientras la visita mandó a Trai Hume por Thomas Meunier en el 78'. La sentencia definitiva llegó al minuto 81 por obra de Erling Haaland, quien fusiló al arquero con un remate violentísimo a quemarropa para el 5-3, acción ratificada por el VAR tras revisar una apretada posición de juego.

Al minuto 84, Nico O'Reilly ingresó por Cherki para asegurar la posesión del esférico. Con el pitazo final, el Manchester City amarró un triunfo memorable que lo mantiene con 15 puntos perfectos en el liderato, doblegando a un Sunderland sumamente combativo que vendió cara la derrota en una tarde épica de ocho anotaciones.