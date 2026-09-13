Premier League: Paliza de Brighton sobre Coventry City con un vendaval en la segunda mitad

El Coventry Building Society Arena albergó el choque entre Coventry City y Brighton & Hove Albion por la jornada 4 de la Premier League. Los locales llegaron urgidos tras encajar tres derrotas consecutivas en su retorno a primera división, mientras que los Seagulls arribaron con cuatro puntos en la tabla tras sumar un triunfo, un empate y un descalabro.

Abrieron el marcador, pero no apenas empezaban

Tácticamente, Coventry alineó un esquema 3-4-2-1 con Carl Rushworth bajo arco y Taiwo Awoniyi en ataque. La visita plantó un 4-2-3-1 dinámico conducido por Pascal Groß en la medular. La zaga local resistió embates iniciales mediante la firmeza de Bobby Thomas y Ethan Pinnock en los primeros 30 minutos.

El rompimiento del marcador llegó al minuto 35 tras una gran transición ofensiva. Charalampos Kostoulas desarticuló la zaga local tras recibir una filtración precisa, definiendo cruzado ante la salida de Rushworth para el 0-1. La anotación recompensó el dominio territorial visitante antes de retirarse al descanso.

Destrozaron a su rival sin piedad

El complemento fue un vendaval. Al minuto 51, Malick Yalcouyé culminó una combinación colectiva para firmar el 0-2. Dos minutos después, al 53', la catástrofe se consumó para el conjunto local cuando Taiwo Awoniyi vio la tarjeta roja directa tras la revisión del VAR, dejando a su equipo con diez futbolistas.

Con el hombre de más, la visita sometió a su rival. Coventry envió a Sidiki Cherif por Ephron Mason-Clark al 59', pero al 70', Pascal Groß convirtió con serenidad un penal validado por el VAR para el 0-3. Ni los ingresos de Brandon Thomas-Asante y Caleb Yirenkyi frenaron la arrolladora inercia del bando visitante.

El desenlace certificó un severo correctivo. Al minuto 83, el central Lewis Dunk conectó en el área para señalar el 0-4. Finalmente, al 90+4', Yasin Ayari empujó el balón a las redes decretando el 0-5 inapelable. Brighton celebró una victoria apoteósica, mientras Coventry continúa sin sumar en un arranque de temporada sumamente complejo.