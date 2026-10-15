Preocupa a empresarios de Durango posible centralización en cobro del predial

El sector privado empresarial criticó la centralización que se pretende concretar con la reforma a la ley de armonización catastral que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado.

A decir del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, no es que aumente de manera explícita el predial sino que con la homologación, en Durango habría un impacto en el costo, ya que es una de las entidades donde se paga menos por este impuesto.

Asimismo, el sector empresarial criticó que la centralización de estas funciones a través de un órgano federal (la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) podría vulnerar la autonomía municipal consagrada en el artículo 115 constitucional, quitando a los ayuntamientos la facultad de administrar y cobrar los impuestos locales.

Ante este panorama, la Canaco hizo un llamado a los legisladores federales que representan a Durango en el Congreso de la Unión para revisar a detalle el dictamen, buscando mecanismos de protección para evitar una afectación severa a la economía regional. Sin embargo, el dictamen finalmente fue aprobado.