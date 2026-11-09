Preocupa hallazgo de venta de medicamentos en tianguis de Durango

El hallazgo de medicamentos pertenecientes a instituciones de salud pública que se encontraban a la venta en un tianguis de la capital de Durango, genera preocupación entre las autoridades y la sociedad, principalmente por el riesgo que representa para la salud.

El manejo y la distribución de esos medicamentos corresponden únicamente a las instituciones de salud pública, por lo que fue necesario que personal de Inspectores hicieran el retiro de los productos, mismos que se localizaron en tres puestos del tianguis de la colonia Asentamientos Humanos.

Sobre este hecho, el presidente de la Comisión de Actividades Económicas en Cabildo, Ariel Maa López, reconoció que se trata de una ilegalidad, y destacó que, en términos generales, la situación que se vive en materia de salud con la falta de medicamentos y atención en el país es deficiente.

EN SECTOR SALUD NO HAY MEDICAMENTOS

Comentó que, mientras en el sector salud no hay medicamentos, de los que sí llegan aparentemente se está haciendo un mal uso al ser comercializados en los tianguis, donde no se cuenta con los permisos correspondientes , ya que esta actividad debe estar regulada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Aseguró que nunca se estará a favor del mal uso de medicamentos y, en cuanto a lo ocurrido en el tianguis, señaló que los inspectores hicieron lo conducente, aunque a nivel municipal no se puede otorgar ningún permiso para esa actividad, pues no es la autoridad correspondiente.

Sobre si hay más tianguis donde se haya registrado otros hecho similar, indicó que únicamente los Inspectores podrían proporcionar esa información.

“Tengo entendido que ellos fueron a hacer una supervisión este fin de semana en la Asentamientos Humanos, en el tianguis de por allá; se hicieron los exhortos y las multas correspondientes. Ellos ya tendrán que hacerlo en la parte del Juzgado Cívico”, precisó.

El regidor dijo que la Comisión de Actividades Económicas no otorga los permisos para la venta en los tianguis, sino que estos se regulan a través de la Dirección de Inspectores y la Secretaría del Ayuntamiento.

Apuntó que se dará seguimiento, pues se trata de un tema muy delicado, sobre todo cuando se comercializan productos caducos o cuando alguien los compra sin contar con una receta médica, debido al riesgo que esto representa para la salud.

Hizo un llamado a todos los comerciantes a respetar los permisos y giros autorizados, ya sea que los soliciten ante la Comisión de Actividades Económicas o alguna otra dependencia.