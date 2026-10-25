Preocupa incertidumbre en sistema de pensiones en México

Diputados locales hablaron sobre la incertidumbre en torno al sistema de pensiones en el país, al advertir que la reciente discusión en torno a la modalidad 40 y el estado financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social reflejan una crisis que vulnera el patrimonio de la clase trabajadora.

Coincidieron en que la falta de claridad en las reglas y la presión sobre las finanzas públicas representan un severo golpe para los ciudadanos que han dedicado su vida a trabajar.

El diputado Fernando Rocha Amaro comentó que la situación del IMSS es crítica y equiparable a una quiebra, lo cual genera zozobra entre la población que aspira a una pensión, después de toda una vida productiva.

Asimismo, enfatizó que las pensiones no deben concebirse como concesiones o regalos gubernamentales, sino como el resultado de las aportaciones económicas acumuladas por los propios trabajadores a lo largo de los años, por lo que calificó como lamentable que se minimice el impacto de estas medidas en la economía de las familias mexicanas.

Por su parte, el diputado Martín Vivanco comentó que esta problemática no solamente se observa en México sino en otros países, como Francia; y advirtió que esto se suma al incremento de la deuda pública destinada al pago de compromisos financieros previos y deficiencias acumuladas en el sector salud.

Por lo que hicieron un llamado a rediseñar las políticas para garantizar el derecho de los ciudadanos a un retiro digno, que no dependa de inercias partidistas.