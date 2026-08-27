Preocupa incremento de robos comercios y hogares del Centro de Durango: regidora

Comerciantes y habitantes del Centro Histórico de Durango continúan denunciando un incremento de robos en comercios y casas habitación de la zona, por lo que piden a las autoridades implementar un plan de acción.

La regidora Mariana Verduga Palencia precisó que han expresado su preocupación ante la situación económica que se vive actualmente, pues es difícil mantener a flote los negocios y todo se complica aún más cuando son víctimas de robo.

“Han reportado más incrementos de robos, también en casa habitación y negocios”, expresó.

Apuntó que también se están registrando robos en otras zonas, por lo que las autoridades municipales deben actuar y desarrollar un plan de acción.

“Ya propuse la mesa de unas comisiones unidas, con la comisión de seguridad, que es lo que buscamos hacer, un plan, focalizar, mapear exactamente dónde están estos robos y también ver en Seguridad Pública cómo van a usar estos rondines, mayor seguridad, mayor alumbrado y, sobre todo, ya presentar un plan para los comerciantes”, detalló.

Dijo que los establecimientos, luego de haber sufrido un robo, quedan inseguros, sobre todo para continuar realizando su labor diaria.

“Entonces, lo que estamos buscando es darle certeza, darle seguridad, como municipio en nuestro trabajo; como regidores, es nuestro trabajo”.

CIERRE DE NEGOCIOS

Sobre el cierre de negocios, que es otra problemática que se registra en el primer cuadro de la ciudad, precisó que se reunirán con la Dirección de Fomento Económico y Turismo para conocer cómo avanza ese tema y cómo se puede afrontar.

Dijo que es necesario integrar un consejo para que se informe sobre las propiedades que se encuentran en renta y cómo se puede abordar el tema de seguridad.

Una de las soluciones que podrían proponer a los propietarios es otorgar créditos, pero es necesario que se reúnan para que ellos mismos puedan decir cómo se les puede apoyar.