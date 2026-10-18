Preocupan daños en caminos rurales por lluvias en Durango

Los caminos de terracería de los municipios de Durango presentan daños generalizados por las lluvias, por lo que se busca coordinar a los Ayuntamientos y al Gobierno estatal para rehabilitarlos y mantener la comunicación entre las localidades, señaló el diputado local César Rivas Nevárez.

El legislador afirmó que ha dialogado con presidentes municipales, quienes le han expresado su preocupación por el deterioro de las vías rurales. Aunque descartó que haya poblaciones incomunicadas , reconoció que los caminos se encuentran en malas condiciones y requieren trabajos de reparación.

Como parte de las alternativas, indicó que habló con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), quien manifestó disposición para facilitar maquinaria a los municipios, que tendrían que aportar el combustible para operarla.

Rivas Nevárez agregó que los Ayuntamientos podrían utilizar recursos propios y participaciones federales para realizar las obras. También señaló que el Gobierno estatal está dispuesto a apoyar, según lo conversado con el gobernador, y mencionó la colaboración de empresas mineras en las labores para mejorar el tránsito.

El diputado local consideró necesario aprovechar esta temporada para rehabilitar los caminos, debido a su importancia para la movilidad cotidiana de las comunidades y el traslado de productos y actividades económicas.