Preocupan suicidios y salud mental de hombres en la zona rural de Durango

En todo el estado de Durango se han registrado 121 suicidios en lo que va de 2026 de acuerdo a la Coordinación Estatal de Salud Mental; 52 corresponden al municipio de Durango y, de esta cifra, la mayoría son hombres y ocho son mujeres, por lo que se requiere una estrategia para apoyar la salud mental.

Además de que los suicidios se han registrado principalmente en hombres, las autoridades de salud mental reportan que apenas el 20 por ciento de ellos acude a terapia, mientras que las mujeres representan el 80 por ciento de quienes reciben atención psicológica.

El director del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), Giovanni Rosso Güereca, apuntó que preocupa la salud mental de los hombres, sobre todo en la zona rural, donde ya se han registrado cuatro autolesiones en localidades del municipio.

Indicó que los casos de autolesión se han incrementado, por lo que, en general, se reforzarán las estrategias de prevención.

Línea de ayuda

A través del servicio de la línea AMA, al 075, y de la Dirección de Salud Mental, apuntó que se ofrece contención emocional, con más de 6 mil llamadas registradas, así como apoyo a personas con pensamientos suicidas.

Mediante esta línea telefónica gratuita y confidencial se brinda contención emocional y apoyo psicológico en momentos de crisis. Se informó que se encuentra activa las 24 horas del día, los 365 días del año.