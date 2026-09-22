'Preocupante que IMSS no haya dejado intervenir a Coprised', asegura diputado local

El Hospital General de Zona 1 del IMSS se negó a permitir el acceso a personal estatal para colaborar en la verificación del nosocomio.

El diputado local Martín Vivanco Lira consideró preocupante la información ofrecida por el Secretario de Salud durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, en el sentido de que dicha instancia había intentado intervenir a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), pero no los dejaron ingresar al nosocomio.

Enfatizó que el fallecimiento de cinco bebés dentro del área de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ 1 del IMSS es una tragedia, derivada de que “alguien” no hizo correctamente su trabajo, considerando que en una institución de este tipo todo está normado ; por lo que en la cadena de mando debe haber responsabilidad, sensibilidad y transparencia.

“Este tipo de temas tienen que estar por encima de cualquier nivel de gobierno y tiene que haber una cooperación plena, y los primeros respondientes son las autoridades del estado, aunque es una competencia federal”, señaló.