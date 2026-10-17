Preparan el Panteón de Oriente para la romería del 2 de noviembre

Son cerca de 48 mil depósitos, floreros y piletas los que se encuentran dentro del Panteón de Oriente, donde las autoridades de salud colocarán larvicida para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, como parte de las acciones preventivas previas a la romería del 2 de noviembre, con motivo del Día de Muertos, y a las visitas al lugar.

Se espera la llegada de cerca de 60 mil personas el 2 de noviembre, tanto a la romería como al interior del panteón, para visitar a sus fieles difuntos. Por ello, se realizan acciones preventivas de salud e higiene en el lugar.

Las autoridades de salud también llevaron a cabo trabajos de nebulización y control larvario para reducir los riesgos de transmisión de dengue, zika y chikungunya.

La aplicación de larvicida en los espacios donde puede acumularse agua y reproducirse el mosquito transmisor es una de las principales acciones para mantener un efecto preventivo durante los próximos tres meses.

La nebulización complementa estas medidas al contribuir al control de los mosquitos adultos, mientras que el tratamiento larvario permite actuar desde las primeras etapas de su desarrollo.

Comerciantes

Por parte de la Comisión de Actividades Económicas se informó que para la romería del 2 de noviembre participarán alrededor de 800 puestos, los mismos que se han instalado en años anteriores, y debido a que el espacio disponible limita la posibilidad de aumentar su número.

Para este año, los permisos ya se encuentran autorizados y, aunque cualquier comerciante puede presentar una solicitud, esta será rechazada si implica la instalación de puestos adicionales, pues no es posible incrementar la cantidad permitida.

De acuerdo con la información de la Comisión, los 800 puestos se distribuirán en las calles perimetrales del panteón, donde se busca mantener el control y el orden.

Los permisos de venta para los puestos que se instalan durante la romería contemplan la comercialización de flores, comida y diversos productos, incluida la ropa.

También se informó que los comerciantes pueden solicitar permisos para instalarse afuera de otros panteones, como el Getsemaní.

A las afueras del Panteón de Oriente se construye el Parque Lineal Benigno Montoya y, aunque la obra todavía no está terminada, las autoridades aseguran que los espacios estarán libres para el desarrollo de la romería.