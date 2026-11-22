Durango concentra alrededor del 15 por ciento de la biodiversidad de México, por lo que se trabaja en una estrategia para establecer políticas públicas orientadas a conservar sus especies de flora y fauna, así como los ecosistemas que las albergan.

La conformación de este documento se encuentra en su etapa final y se prevé concluirlo antes de terminar 2026, para publicarlo a partir del próximo año.

Condiciones

La secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Claudia Hernández Espino, informó que la entidad participa en la actualización de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado (ECUSVE), en concordancia con la estrategia nacional presentada recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como parte de los trabajos se realizaron talleres regionales en Durango capital, Gómez Palacio, Mezquital, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo, con el propósito de abarcar las distintas regiones de la entidad, identificar sus principales valores naturales y definir las acciones que deberán integrarse en la política estatal de conservación.

La funcionaria señaló que Durango cuenta con especies emblemáticas y nativas, además de corredores biológicos de importancia en la región serrana, donde habitan animales como el puma, jaguar, ocelote y gato montés.

Por ello, consideró necesario establecer acciones que permitan proteger estos espacios y mantener las condiciones para la permanencia de las especies.

Entre los ejemplos de conservación destacó la liberación del lobo mexicano en vida silvestre, así como el trabajo que se realiza en el área natural protegida del Parque Ecológico El Tecuán, donde se encuentran especies en categoría de riesgo, como el ajolote (Ambystoma velasci) y la tortuga pecho quebrado. En ese espacio también se resguardan ejemplares de lobo mexicano para proteger y conservar su calidad genética.

Hernández Espino explicó que la estrategia busca definir una política pública estatal alineada con los esfuerzos nacionales, pero que tome en cuenta las características y necesidades ambientales de cada región de Durango.

La intención es que el documento establezca una ruta de trabajo para orientar las acciones de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.