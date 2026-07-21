Preparan la fiesta patronal de Santa Ana | Estas son las actividades programadas

A partir de este miércoles continuarán las actividades de la fiesta patronal en honor a Santa Ana, con un programa que contempla conferencias, celebraciones religiosas, actividades culturales y eventos deportivos hasta el domingo 26 de julio.

El miércoles se llevará a cabo la conferencia para adultos mayores “Diálogos de un joven con la sabiduría”, a cargo de Manuel Vargas, a las 20:00 horas en la parroquia de Santa Ana.

Un día después comenzará el triduo solemne, con procesión y rezo del Santo Rosario a las 18:00 horas, seguido de la celebración de la santa misa a las 19:00 horas.

Las actividades continuarán el viernes 24 y sábado 25 de julio con las celebraciones correspondientes al triduo, mientras que el sábado también se contempla la recepción de las reliquias de los Santos Mártires Duranguenses, con una procesión que partirá del templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos a las 17:00 horas y una misa a las 18:00 horas.

Para concluir el domingo con la fiesta patronal, se realizarán las tradicionales mañanitas a Santa Ana, misas, actividades religiosas y la clausura de la celebración a las 21:30 horas. Además, durante la jornada se instalará una kermés para los asistentes.