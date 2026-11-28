En diciembre comenzará en Durango el acopio de frijol correspondiente al ciclo primavera-verano 2026. Aunque todavía no se han anunciado las toneladas que se recibirán en la entidad, ya se están dando a conocer las reglas de operación para que el proceso, que contempla hasta 10 toneladas por productor, sea más ágil y transparente.

El subsecretario de Agricultura, Ulises Mejía Haro, estuvo en la entidad y se reunió con productores para informar sobre la mecánica de trabajo en el proceso de acopio del frijol, donde aseguró que será un proceso más ordenado.

“Va a ser una mecánica importante que viene a robustecer el programa de Alimentación para el Bienestar. Recuerden que el programa va enfocado a adquirir parte de la cosecha del pequeño productor”, destacó.

En este programa, destinado a pequeños productores, se contempla un ingreso de 24 mil pesos por tonelada o 24 pesos por kilo, integrado por dos elementos: un precio base de mercado de 18 mil pesos, más un estímulo de seis pesos por kilo, es decir, para alcanzar un ingreso de 24 pesos por kilo o 24 mil pesos por tonelada.

El funcionario afirmó que buscan evitar que el precio se desvirtúe y que se genere especulación, se pretende que no caiga el precio base del mercado y que quienes no lleven su cosecha a los centros de acopio puedan venderla al precio base.

“No solamente es apoyar al productor, sino también apoyar al consumidor; es parte del objetivo del programa. Para ello hemos innovado con acciones de mejora, desde empezar a aperturar los centros de acopio con la capacidad de recepción disponible”, señaló.

Detalles del programa

El programa que está dirigido a productores de hasta cinco hectáreas de riego y 30 hectáreas de temporal, recibirá hasta 10 toneladas por productor, por lo que no se contempla adquirir la totalidad de sus cosechas.

Para evitar que los productores pasen horas esperando para entregar el grano afuera del centro asignado, se implementará una calendarización, con el propósito de evitar filas y tiempos de espera. A cada productor se le asignará una fecha con anticipación.

En el caso de las costaleras que se entregarán, estas tendrán un folio único, estarán asignadas al centro de acopio y vinculadas al pequeño productor.

En cuanto al pago, ya no se realizará mediante un banco comercial, sino que la dispersión de los recursos estará a cargo del Banco del Bienestar. El objetivo es que, una vez recibido el grano, transcurran como máximo ocho días para generar el pago.

La tarjeta se tramitará directamente en el centro de acopio y no en las sucursales del Banco del Bienestar. Los productores deberán realizar este trámite aunque ya cuenten con una tarjeta de este banco por otro programa, la tarjeta para el acopio será de uso exclusivo.

Finalmente, puntualizó que habrá parámetros básicos de rendimiento promedio, tanto para cultivos de riego como de temporal, los cuales estarán publicados en las reglas de operación.