Preparan protocolo nacional para atender a padres de bebés fallecidos en el IMSS

El caso de los cinco recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango derivó en la propuesta de crear un protocolo nacional de atención y contención emocional para padres que pierdan a sus hijos en hospitales, el cual llevaría el nombre de “Protocolo Durango”.

Fermín Ávila Flores, abogado de los padres de familia, informó que ya se han realizado reuniones con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para avanzar en la elaboración de este mecanismo, cuyo objetivo es evitar que otras familias atraviesen por situaciones similares a las que enfrentaron los padres de los bebés fallecidos.

Explicó que continúan las conversaciones con representantes del área de Derechos Humanos del IMSS, mientras se busca retomar una reunión con el director general del Instituto, Zoé Robledo , que había sido planteada desde hace aproximadamente 15 días.

Aunque el encuentro previsto no se concretó, el abogado señaló que se mantiene la comunicación con las autoridades y confió en que durante la próxima semana puedan tener avances más concretos.

En paralelo, continúan las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), del propio IMSS y de su Órgano Interno de Control, con el propósito de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos y determinar si existen responsabilidades.

Ávila Flores indicó que los padres han observado algunos cambios en el hospital después de la controversia, entre ellos el uso de guantes y gorros por parte del personal , además de gestiones para mejorar el trato que reciben los usuarios por parte del personal de seguridad.

Consideró que el cambio en la titularidad de la representación del IMSS en Durango fue una decisión que los padres recibieron favorablemente, al tratarse de un movimiento en la cabeza administrativa del Instituto en la entidad.

Sin embargo, señaló que cualquier otra posible remoción de personal, incluida la relacionada con el área de cuidados intensivos neonatales, dependerá de los resultados de las investigaciones.

Respecto a los casos de fallecimientos de recién nacidos reportados en otras entidades, como Jalisco y Ciudad de México, el abogado señaló que no es posible establecer si existe una relación entre los hechos, pues corresponde a las autoridades investigadoras determinar si hay coincidencias y cuáles fueron sus causas.

Aseguró que, hasta el momento, no tienen conocimiento de nuevos casos similares en Durango.

Sobre una posible indemnización para las familias afectadas, indicó que el tema permanece entre las inquietudes de los padres, aunque todavía no se han establecido acuerdos al respecto.

Añadió que durante la reunión previa con Zoé Robledo se abordaron distintas líneas de acción y que actualmente se mantiene el seguimiento para verificar su cumplimiento, tanto en la atención a las familias como en las medidas que buscan evitar que se repitan hechos similares.