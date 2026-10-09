Preparan protocolo unificado para atender problemas de salud mental en prepas de Durango

La depresión, el aislamiento y el retraimiento entre jóvenes de educación media superior han encendido alertas en las instituciones educativas de Durango, que trabajan en la elaboración de un protocolo unificado para prevenir situaciones de riesgo, fortalecer la atención psicoemocional y establecer mecanismos de seguimiento y canalización.

Javier Ibarra Guel, subsecretario de Educación Media Superior del estado, informó que el documento se encuentra avanzado y busca homologar los procedimientos de los distintos subsistemas de bachillerato, tanto públicos como particulares, para atender problemas de salud mental, prevenir la violencia y mejorar la participación de los padres de familia.

Explicó que varias instituciones de educación superior han solicitado a la Secretaría pláticas y actividades de orientación sobre salud mental después de identificar comportamientos que requieren atención entre los estudiantes.

Sin embargo, aclaró que no cuenta con un registro específico de intentos de suicidio ocurridos dentro de las escuelas.

El funcionario señaló que uno de los principales retos es generar confianza para que los jóvenes expresen sus emociones, pensamientos y preocupaciones, además de proporcionar herramientas a los docentes para identificar señales de alerta, llevar un registro de los casos y canalizarlos con personal especializado.

MAESTROS NO SON PSICÓLOGOS

Advirtió que los maestros no son psicólogos, por lo que no se les puede atribuir toda la responsabilidad de atender estas situaciones.

Por ello, consideró fundamental establecer una estructura de atención y seguimiento, así como fortalecer la coordinación con la Secretaría de Salud.

Ibarra Guel reconoció que también es necesario intensificar el acercamiento con los padres de familia, pues la prevención requiere la participación conjunta de las autoridades escolares, docentes y tutores.

Como parte de estas acciones, mencionó el programa nacional “ABC de las emociones”, mediante el cual se promueven espacios de lectura y diálogo cada lunes para que estudiantes, maestros, directivos y padres de familia conversen sobre las emociones.

El subsecretario agregó que también se han sostenido conversaciones con legisladores para explorar la posibilidad de llevar el protocolo a una comisión y avanzar en su regulación, con el propósito de alinear los procedimientos estatales con las directrices nacionales.