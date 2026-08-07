Preparan rodaje de película de acción en Guadalupe Victoria: esto se sabe hasta ahora

El municipio de Guadalupe Victoria se prepara para recibir una producción cinematográfica de acción que comenzará a filmarse la próxima semana, luego de que durante los últimos días se observaran diversas actividades de preparación en la zona.

De manera extraoficial, El Siglo de Durango pudo confirmar que las grabaciones están programadas para realizarse el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del proyecto ni la empresa responsable de la producción.

Fuentes consultadas señalaron que desde hace varios días personal técnico se encuentra trabajando en labores previas al rodaje, incluyendo logística, reconocimiento de locaciones y pruebas relacionadas con algunas de las secuencias de acción que formarán parte de la película.

Primeras pruebas

Entre las actividades que se han llevado a cabo destacan ensayos con explosivos controlados y pruebas para escenas de alto impacto, lo que ha generado expectación entre habitantes de la región. Estas maniobras forman parte de la preparación necesaria para garantizar que las secuencias se desarrollen bajo estrictos protocolos de seguridad durante los días de filmación.

Aunque los detalles de la trama permanecen reservados, la naturaleza de los ensayos realizados apunta a que se trata de una producción enfocada en la acción, con escenas que requerirán efectos especiales y un importante despliegue técnico.

Por ahora, la producción mantiene bajo reserva la mayor parte de la información relacionada con el proyecto, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la película y las actividades que se desarrollarán en el municipio durante el rodaje.