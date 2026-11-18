Cada año, la explanada de los Insurgentes y el Santuario de la Virgen de Guadalupe reciben a miles de visitantes que llegan con las peregrinaciones y danzas con motivo del 12 de diciembre. Además, se activa el comercio con la romería, considerada la más grande del año.

Precisamente, en el marco del Día de la Virgen de Guadalupe, se destinan varios días para realizar esta romería, a la que acuden peregrinos y visitantes en general, algunos foraneos.

La actividad comercial ya comienza a prepararse con los permisos correspondientes ante la Comisión de Actividades Económicas, donde se calcula que se otorgarán más de mil permisos para puestos de diferentes giros.

El presidente de la Comisión, Ariel Maa López, declaró que la romería se realiza desde hace al menos 40 años y es una de las más importantes por el número de feligreses que llegan y buscan estar presentes, sobre todo el 12 de diciembre.

“Siempre se ha acompañado de la actividad económica que presentan los diferentes comerciantes, es la romería más grande que tenemos en todo el año, se otorgan más de mil permisos”, reiteró.

Los días en que permanecerá instalada la romería serán el 10, 11, 12 y 13 de diciembre; el día 14 se retirarán todos los puestos.

MISMOS PERMISOS

En cuanto a los espacios, comentó que ya no existe la posibilidad de otorgar más permisos de los que se han registrado en años anteriores, pues el área alrededor del Santuario está prácticamente ocupada y se debe dejar espacio para la llegada de las peregrinaciones y los danzantes.

“Toda la plancha del Santuario pues ya está prácticamente saturada, ya también tuvimos una reunión con la parte administrativa, operativa de la administración pública municipal, hemos hecho un acuerdo en donde los comerciantes se comprometen y bajo acuerdo, quien no respete este acuerdo pues se verá sancionado el próximo año no dándole su permiso”.

Comentó que los espacios asignados deben respetarse para permitir el paso tanto de los visitantes como de las danzas.

Dijo que también se solicitó que las danzas pasen por la parte central para llegar al Santuario como hace años y no por el costado izquierdo, pues eso ayuda a la actividad comercial, porque la gente puede recorrer también todos los pasillos y mejora las ventas.

Además de que estará presente la Policía Ambiental, se pide a los comerciantes y visitantes a tener empatía con los vecinos y respetar los espacios de sus cocheras, ya que este es un tema que constantemente genera quejas.