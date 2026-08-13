Presa del hielo vuelve a acumular basura; piden a la ciudadanía sumarse a labores de limpieza

Por la presencia de lluvias y los riesgos que implican, se llevó a cabo un recorrido de inspección en la presa del hielo, donde varias instancias determinaron reforzar acciones de limpieza para evitar obstrucciones, garantizar el flujo de agua y disminuir la posibilidad de desbordamiento.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Arturo Galindo Cabada, informó que se realiza un monitoreo constante de las presas y se trabaja en la mitigación de riesgos, para garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir situaciones de peligro.

Como parte de estas acciones, se determinó realizar una nueva jornada de limpieza con intervención de maquinaria en el vaso de la presa del hielo, ubicada en la zona noroeste de la capital, donde se ha detectado nuevamente la presencia de una importante cantidad de residuos, los cuales representan un riesgo ya que podrían obstruir la salida hacia el canal y comprometer la estabilidad del bordo.

También se dio atención al sensor instalado en el sitio, herramienta que permite monitorear en tiempo real el nivel de almacenamiento de la presa y contar con información oportuna para la toma de decisiones.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de continuar tirando desechos en la presa del hielo, la cual es fundamental para el control de avenidas de agua que ingresan por el noroeste la capital y sumarse a las acciones de limpieza que se llevarán a cabo en estos días.