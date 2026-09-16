Presa Tunal II, con recurso etiquetado para 2027; obra registra un avance de 20 por ciento

El proyecto de la presa Tunal II sí contempla recursos en la propuesta de Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal, para el próximo año 2027, confirmó la titular de la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), Yadira Graciela Narváez Salas.

Expuso que se está en condiciones de asegurar que se dará continuidad a su construcción, al ser una obra con recursos garantizados.

Explicó que dentro de los proyectos estratégicos de la Federación se contempla una partida para esta obra, la cual todavía requiere una inversión global estimada de entre mil 400 y mil 500 millones de pesos, o más. Aunque no precisó el monto que se contempla.

“El Presupuesto de Egresos de la Federación sí tiene etiquetado ya presupuesto para darle continuidad a la presa, lo cual es un proyecto totalmente garantizado de Durango”, reiteró.

Asimismo, dijo que también se presentaron algunas fichas adicionales para el arroyo del agua, que también ya tiene registro. “Estamos también con el registro de una rectificación de Río San Juan fundamental para la seguridad y salvaguarda del patrimonio y sobre todo la vida de las personas que viven al margen de este río”, indicó.

FECHA DE ENTREGA

Aunque el fallo de la licitación establecía que los trabajos de la presa Tunal II debían concluir el 7 de diciembre del 2027, hubo una prórroga, de acuerdo a lo que informó recientemente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para concluirla hasta el 2028.

Al respecto, la titular de la CAED confirmó que la presa está proyectada para concluirse a finales de 2027 ó principios de 2028.

“Estamos seguros de que en el 2027 se dará inicio y será una época de construcción de la obra. E iniciará con la etapa de pruebas y operación del proyecto”, declaró.

Y estimó que la obra registra un avance de 20 por ciento.

La funcionaria enfatizó que existe una estrecha colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que las gestiones presupuestales continuarán de manera permanente para garantizar la ejecución de las obras hídricas en Durango.