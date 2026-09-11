Presa Tunal II: empresas locales no han tenido participación en los trabajos

Hasta ahora, las empresas locales del ramo de la construcción no han firmado ningún contrato relacionado con la presa Tunal II en Durango, por lo que no ha habido un gran beneficio para el sector local.

El presidente de la Asociación de Industriales de Maquinaria Pesada del Estado de Durango (AIMPED), Fernando Castro, informó que la obra traerá un gran beneficio para la ciudadanía en general por la disponibilidad de agua para los próximos años, sin embargo, reconoció que no han sido requeridos en la sucontratación.

“Está trabajando afortunadamente para nosotros, como decíamos, vamos a tener mucha agua, pero no, nosotros no hemos trabajado lo que esperábamos. Empiezan a verse, a vislumbrarse apoyos de algunas gentes (sic) que están acarreando materiales y esperemos que ahora que pasen las lluvias, que se intensifiquen los trabajos, nos apoyen con maquinaria en la renta de equipos”, manifestó.

Sin embargo, dijo que hasta el momento las empresas duranguenses aún no cuentan con contratos para poder tener la certeza del trabajo. “Con nosotros no, no hay contratos de maquinaria, ni obras en la presa”, indicó.