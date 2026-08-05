Presa Tunal II garantizará agua potable para más de 340 mil habitantes de Durango

La construcción de la presa Tunal II permitirá incorporar mil 500 litros por segundo de agua potable para abastecer a más de 340 mil habitantes de la ciudad de Durango, como parte de uno de los proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno de México en materia de infraestructura hidráulica.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la obra contempla una inversión superior a 5 mil 900 millones de pesos y forma parte de las acciones prioritarias para fortalecer el abasto de agua en la capital duranguense y enfrentar los efectos de la sequía.

El proyecto considera la construcción de una cortina de 280 metros de longitud y 98 metros de altura, además de una planta potabilizadora, una planta de bombeo y una línea de conducción de 14 kilómetros, infraestructura que permitirá conducir el agua hasta la ciudad.

La presa tendrá una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos, volumen que se captará a partir de los escurrimientos generados por las lluvias, con el objetivo de mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en una región que durante los últimos años ha enfrentado periodos prolongados de sequía derivados del cambio climático.

Además del beneficio en el suministro de agua, durante la etapa de construcción se prevé la generación de más de 4 mil 200 empleos directos e indirectos, lo que representará un impulso para la economía local

De acuerdo con la Conagua, la presa Tunal II forma parte de los proyectos estratégicos promovidos por la administración federal para fortalecer la infraestructura hidráulica del país y garantizar el derecho humano al agua mediante la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.