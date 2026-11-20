A pesar de que la obra de desvío del río se concluyó en noviembre -alrededor de cinco meses después de lo programado originalmente para mayo o junio-, la construcción de la Presa Tunal II no registra retrasos en su cronograma.

Roberto Delgado Gallegos, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, explicó que la falta de desfase se debe a que, durante la temporada de lluvias, no se presentaron corrientes de agua de gran magnitud ni elevaciones del tirante que obligaran a detener los trabajos de forma prolongada .

Señaló que los vados existentes permitieron mantener la continuidad de las obras, salvo por un único evento que duró tres días, cuyo impacto en los tiempos fue recuperado.

El funcionario agregó que, de haberse registrado corrientes más fuertes, sí existiría ya un retraso en el proyecto .

Delgado Gallegos indicó que ya quedó concluido el primer canal de desvío (de dos contemplados para corrientes en época de lluvias) y se realizaron pruebas exitosas, lo que dará seguridad para el próximo periodo lluvioso sin interrupciones.

Pero aunado a estos trabajos, existen otros más como la construcción de las plantas de concreto compactado con rodillo (CCR) que ya están listas y el tema de agregados se encuentra resuelto.

Se construyeron pilares y la banda transportadora para llevar el material desde las plantas CCR hacia la zona donde se levantará la cortina.

También las excavaciones en la zona de la cortina presentan un avance considerable.

El director de Conagua señaló que la etapa más intensiva del levantamiento de la cortina -que contempla cerca de 550 días ininterrumpidos- aún no comienza y podría iniciar entre diciembre y enero próximos .

De no presentarse contratiempos, estimó que la presa concluirá en el primer semestre de 2028.