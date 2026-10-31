Presas de Durango captan 409 millones de metros cúbicos al cierre de octubre de 2026

Octubre fue un mes favorable para la captación de agua en las 10 principales presas que monitorea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, al registrar una recuperación de 408.9 millones de metros cúbicos durante los 31 días del mes.

De acuerdo con los datos del área de Hidrología y Meteorología de la Conagua local, las presas que más agua captaron fueron dos de las tres ubicadas al norte del estado: Lázaro Cárdenas, en el municipio de Indé, y San Gabriel, en Ocampo.

La presa Lázaro Cárdenas recibió 343.7 millones de metros cúbicos durante octubre, con lo que elevó su almacenamiento del 29.7 al 41.4 por ciento. Se trata del embalse de mayor capacidad en Durango.

Por su parte, la presa San Gabriel pasó del 24 al 42.4 por ciento de almacenamiento, al incrementar sus reservas de poco más de 60 a 104 millones de metros cúbicos. Este embalse recibió alrededor de 44 millones de metros cúbicos de agua proveniente de las partes altas de la sierra del norte del estado.

Entre ambas presas captaron 387.7 millones de metros cúbicos, mientras que los 21.2 millones restantes se distribuyeron entre los otros embalses monitoreados en la entidad.

La única presa que no registró un incremento en su almacenamiento fue Villa Hidalgo , también ubicada al norte del estado, que inició octubre con un nivel del 36.8 por ciento y terminó el mes en 35.8 por ciento, es decir, perdió un punto porcentual.

En el distrito de riego 052, que comprende cinco presas ubicadas en los municipios de Durango, Poanas y Canatlán, la captación durante octubre fue de apenas 29 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el volumen de agua que llegó a estos embalses fue menor al que se ha estado desfogando hacia los ríos La Sauceda, El Tunal y Bayacora.

Actualmente, la presa Santiago Bayacora se encuentra al 103 por ciento de su capacidad y vierte 40.6 metros cúbicos por segundo al río del mismo nombre. La Guadalupe Victoria registra un almacenamiento del 97.8 por ciento y desfoga 60 metros cúbicos por segundo hacia el río Tunal.

Por su parte, la presa Peña del Águila se encuentra al 102 por ciento de su capacidad y vierte 4.7 metros cúbicos por segundo al río La Sauceda, mientras que la Caboraca registra un llenado del 100.1 por ciento y desfoga otros 2.5 metros cúbicos por segundo hacia el mismo afluente.

La quinta presa de este distrito, la Francisco Villa, ubicada en Poanas, registra un almacenamiento del 85 por ciento y, hasta el momento, no realiza desfogues hacia algún río.

En conjunto, este sábado las cinco presas del distrito de riego 052 desfogan 107.8 metros cúbicos por segundo hacia los ríos Bayacora, Tunal y La Sauceda.

A este volumen se suman los 6.5 metros cúbicos por segundo que vierte la presa Santa Elena, ubicada en el municipio de Súchil, la cual registra un almacenamiento del 101.3 por ciento.