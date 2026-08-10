Presas de Durango podrían empezar a verter agua en segunda quincena de agosto de 2026

Para la segunda quincena de agosto, al menos dos presas de Durango podrían comenzar a derramar agua debido al incremento en sus niveles de almacenamiento, mientras que una ya se encuentra al 100 por ciento de su capacidad y vierte excedentes desde hace dos semanas.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que las lluvias registradas en las últimas semanas han comenzado a generar escurrimientos hacia los embalses, luego de que los suelos y las sierras alcanzaran un mayor grado de saturación de humedad.

Señaló que, conforme continúen las precipitaciones, una mayor cantidad de agua dejará de infiltrarse en el terreno y comenzará a escurrir de manera directa hacia ríos y presas, lo que permitirá un incremento más acelerado en los niveles de almacenamiento.

Indicó que este proceso podría provocar que las presas que actualmente se encuentran por encima del 90 por ciento de su capacidad empiecen a verter agua durante la segunda quincena del mes.

Presa Santa Elena, al 100%

Actualmente, la presa Santa Elena, ubicada en el municipio de Súchil, es la única que se encuentra al 100 por ciento de su capacidad y desde hace dos semanas derrama agua hacia el río del mismo nombre.

Dos presas cerca de alcanzar el tope

Otras dos presas del Distrito de Riego 052 también se encuentran cerca de alcanzar su capacidad máxima. La Francisco Villa, en el municipio de Poanas, registra un almacenamiento del 90.6 por ciento, mientras que la Santiago Bayacora, en el municipio de Durango, se ubica en 97.9 por ciento.

En tanto, la presa Guadalupe Victoria, la más cercana a la capital del estado, se encuentra al 72.5 por ciento de su capacidad; la Caboraca, en Canatlán, almacena 70.5 por ciento, y la Peña del Águila registra 58.7 por ciento, aunque, por sus dimensiones y por los escurrimientos que recibe, podría ser una de las que más rápido incremente su nivel.

Tres presas con bajos porcentajes

Randeles añadió que las tres presas ubicadas al norte del estado continúan con bajos porcentajes de almacenamiento, principalmente porque esa región fue la que menos lluvias recibió el año pasado, lo que impidió una recuperación importante de sus niveles.

La presa San Gabriel, en Ocampo, se encuentra al 20.7 por ciento de su capacidad; la Lázaro Cárdenas, en Indé, al 23.5 por ciento; y la Villa Hidalgo, en el municipio de Hidalgo, registra 38.3 por ciento de almacenamiento.