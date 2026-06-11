Presas del Distrito 052 están listas para captar escurrimientos por lluvias: Conagua

Con el inicio de la temporada de lluvias y la presencia del primer fenómeno meteorológico de la temporada, las cinco presas que integran el Distrito de Riego 052 se encuentran listas para recibir los escurrimientos generados por las precipitaciones.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se realizaron visitas técnicas de inspección con personal especializado para supervisar las condiciones físicas y la operación de las presas que forman parte de este distrito de riego.

Durante los recorridos efectuados en las presas Guadalupe Victoria, Santiago Bayacora, Francisco Villa, Peña del Águila y Caboraca, se determinó que todas se encuentran en óptimas condiciones para captar los escurrimientos asociados a la temporada de lluvias, comprendida entre los meses de junio y septiembre.

Asimismo, señaló que se prevén temperaturas por encima del promedio, así como una alta probabilidad de desarrollo y persistencia del fenómeno de "El Niño", situación que podría propiciar lluvias más irregulares, una mayor variabilidad térmica y periodos secos más prolongados.

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua tiene a su cargo la operación de las presas, además de la responsabilidad sobre su vigilancia, mantenimiento y seguridad funcional y estructural.

Delgado Gallegos agregó que la dependencia cuenta con el Sistema de Seguridad de Presas, una plataforma que concentra información de las seis mil 238 presas construidas y operadas por distintas entidades públicas y particulares en el país.

A través de este portal es posible consultar datos como la ubicación exacta de cada infraestructura, su estado físico y operativo, galerías fotográficas, planos, estudios específicos y reportes derivados de las visitas de inspección.

Con estas acciones, la Conagua refrenda su compromiso de garantizar la seguridad de la infraestructura hidráulica y la protección de la población, mediante la vigilancia permanente de las presas y una gestión responsable de los recursos hídricos en beneficio de las familias duranguenses.