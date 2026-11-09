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Presenta alteraciones el 60% de personas evaluadas en ferias médicas en Durango

Señalan que los jóvenes se niegan a creer que pudieran tener un problema, pues no se sienten mal.

Presenta alteraciones el 60% de personas evaluadas en ferias médicas en Durango

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SAÚL MALDONADO
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De cada 10 personas que acuden a la Clínica de Diabetes a hacerse pruebas de glucosa y presión, seis presentan alguna alteración, y los más jóvenes se niegan a creer que pudieran tener un problema.

Alejandra Córdova Herrera, directora de la clínica mencionada, perteneciente a la Secretaría de Salud, señaló que el 60 por ciento de quienes acuden, ya sea a la clínica o a las ferias de salud, presentan presión o glucosa alta, sobrepeso, prediabetes o resistencia a la insulina.

Los adultos y adultos mayores aceptan los resultados y se les pide acudir a su unidad de salud a solicitar análisis y, si es necesario, que su respectivo médico los turne a la Clínica de Diabetes para iniciar un tratamiento.

El problema es que los jóvenes no aceptan los resultados porque señalan que no se sienten mal; sin embargo, estas son enfermedades silenciosas que de entrada no muestran problema alguno, dolor o molestia.

Durante este lunes, la Clínica de Diabetes instaló una feria de salud en la Plaza de Armas, sobre Paseo Constitución, donde estuvieron realizando pruebas de glucosa y midiendo la presión a quienes se acercaron, e invitando a quienes salían con algún problema a darle seguimiento al mismo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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