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Presentamos nuestro especial 'Ellos 2026'    

Ellos: Historias de visión y liderazgo 

Presentamos nuestro especial 'Ellos 2026'    

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REDACCIÓN CLICK!
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Por tercer año consecutivo, nos enorgullece presentar nuestra edición especial Ellos, un espacio dedicado a hombres de diversos ámbitos que hoy definen el presente y construyen el futuro de Durango.

A través de estas páginas, compartimos conversaciones profundas con médicos, empresarios, políticos y emprendedores; doce perfiles destacados que, más allá de sus cargos o títulos, nos abren las puertas a su lado más humano, ofreciendo un testimonio de superación, visión y legado.

Pero eso no es todo. En este número también encontrarán las mejores galerías de los eventos que marcaron agenda, como el tercer Torneo de Pádel by Eucerin y la carrera Garabitos Maja Trail, citas que reunieron a grandes y chicos. 

Además, incorporamos nuestra Guía Médica, un apartado esencial donde reunimos a los profesionales de la salud más reconocidos de Durango, con consejos prácticos e información de vanguardia para el cuidado de toda la familia.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: revista click click! tercer, nuestra, especial, Eucerin

               

                
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