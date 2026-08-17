Presentan a los seleccionados para el 'Festival de Cine Paloma Itinerante'

El talento cinematográfico de Durango tendrá un nuevo espacio para mostrar sus producciones con la llegada del Festival de Cine Paloma Itinerante, encuentro que dio a conocer oficialmente los trabajos que competirán por el reconocimiento a Mejor Cortometraje Duranguense Paloma Itinerante 2026.

A través de sus plataformas, la organización presentó un total de ocho cortometrajes seleccionados, realizados por cineastas y creadores vinculados con la entidad, quienes formarán parte de la programación competitiva de esta nueva propuesta cinematográfica.

Ocho cortometrajes competirán en el festival

La Selección Oficial en Competencia está integrada por “El sobrio”, de Ángel Valdez; “Basado en hechos reales”, de Lissy Jiménez; “Un último amanecer”, de Luis Enrique Castañeda; y “Pequeña”, de Adriana Dennise Hernández Devora.

También fueron seleccionados “Cantharidae”, de David Antonio Ríos Elizondo; “Cadena de dolor”, de Alonso García; “Billar Durango”, de Rafa Urista; y “HORRENDO”, realizado por Brandon Alvarado.

Con esta selección, el Festival de Cine Paloma Itinerante busca abrir una nueva ventana para las producciones locales y reunir distintas propuestas dentro del cortometraje duranguense, con historias y estilos desarrollados por realizadores de la entidad.

¿Cuándo será la proyección?

Los ocho cortometrajes que forman parte de la competencia serán proyectados el próximo domingo 6 de septiembre, en una función programada para comenzar a las 18:00 horas en la Cineteca de Durango .

Será durante esta jornada cuando el público duranguense pueda acercarse a las producciones elegidas y conocer algunas de las propuestas que actualmente se desarrollan dentro de la escena audiovisual local.

La aparición del Festival de Cine Paloma Itinerante se suma a las diferentes actividades cinematográficas que durante los últimos años han buscado impulsar la exhibición de trabajos realizados en Durango, especialmente aquellos desarrollados por nuevos directores, productores, actores y equipos creativos.

De esta manera, septiembre abrirá con una nueva cita para los seguidores del cine local, con ocho producciones duranguenses en competencia y una función que permitirá reunir en un mismo espacio distintas voces de la producción cinematográfica de la entidad.