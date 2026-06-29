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OPERATIVO DURANGO

Presentan mujer detenida por militares en Durango; decomisan vehículos blindados, armas y droga

Las acciones en que ocurrió la detención y los decomisos, sucedieron el pasado 24 de junio.

Presentan mujer detenida por militares en Durango; decomisan vehículos blindados, armas y droga

Presentan mujer detenida por militares en Durango; decomisan vehículos blindados, armas y droga

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Diversos operativos en conjunto del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizados en el municipio de Durango, la III Región Militar y 10/a Zona Militar, detalló que dejaron como resultado la detención de una persona y el aseguramiento de un importante arsenal, droga, vehículos y equipo táctico.

Las acciones se llevaron a cabo el pasado 24 de junio como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres efectuados por las fuerzas federales en distintos puntos del municipio.

Durante el despliegue fueron aseguradas cinco armas de fuego, de las cuales tres son largas y dos cortas, además de 40 cargadores y un total de 2 mil 387 cartuchos útiles de diversos calibres.



Asimismo, los militares localizaron 119 dosis de mariguana, 304 dosis de metanfetamina y 35 dosis de cocaína, las cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.




En los operativos también fueron asegurados 11 vehículos, entre ellos tres con blindaje y cuatro que contaban con reporte de robo, además de un equipo de comunicación satelital, diverso equipo táctico y numerario.




La persona detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.




Las autoridades castrenses indicaron que el armamento, la droga, los vehículos y el resto de los objetos asegurados quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que realizará las diligencias periciales correspondientes.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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