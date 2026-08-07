Presentan agenda legislativa para el próximo periodo ordinario en Durango

Fue presentada la estrategia legislativa con la que se buscará impulsar, durante el próximo periodo ordinario de sesiones, un paquete de iniciativas relacionadas con políticas de apoyo a las familias, desarrollo económico y temas sociales.

Durante la presentación, los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional señalaron que la propuesta integra reformas e iniciativas promovidas en el anterior periodo legislativo y que ahora pretenden impulsar de manera conjunta. Entre los planteamientos se encuentran incorporar la perspectiva de familia como criterio para el diseño de leyes y políticas públicas, además de medidas para la prevención del embarazo adolescente, apoyos económicos para adolescentes embarazadas, acciones para facilitar la continuidad de sus estudios, el fortalecimiento de los procesos de adopción y el respaldo a las familias de acogida.

La agenda también contempla una iniciativa para declarar el 25 de marzo como el Día Estatal de la Maternidad y del Niño por Nacer, así como propuestas orientadas a la protección de la vida y al fortalecimiento del entorno familiar, temas que forman parte de la visión legislativa presentada por la bancada panista.

Los integrantes del grupo parlamentario informaron que buscarán construir acuerdos con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado para que estas iniciativas sean discutidas durante el siguiente periodo ordinario de sesiones.