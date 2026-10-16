Presentan ‘Cantares’ en el Teatro Victoria

El teatro se convirtió en un espacio para hablar de la ausencia, los recuerdos y los vínculos familiares con la presentación de “Cantares”, puesta en escena de la compañía IYARI, Teatro de la Vida, que llegó al Teatro Victoria como parte del Festival Revueltas 2026 y del Primer Encuentro Regional de Teatro del Norte, impulsado por el Centro Cultural Helénico.

Escrita, dirigida e interpretada por Sayuri Navarro, la obra parte de una experiencia personal para explorar la relación entre una hija y su padre, desde el diagnóstico de cáncer hasta la muerte.

A través de una narración íntima, la propuesta aborda las transformaciones que provoca una pérdida y la manera en que la memoria permite mantener presentes los afectos, incluso cuando la convivencia deja de ser posible.

UN ESCENARIO PARA COMPARTIR RECUERDOS

La experiencia comienza desde el lobby del teatro, donde el público es invitado a compartir testimonios y recuerdos relacionados con sus padres.

Este primer acercamiento establece un diálogo entre las historias personales de los asistentes y el relato que se desarrolla posteriormente en escena, de modo que el tema de la pérdida se presenta desde una dimensión individual y colectiva.

Durante la representación, la música, las imágenes y la iluminación acompañan una composición escénica en la que también intervienen la tierra y las plantas. Estos elementos remiten a la memoria, la transformación y la posibilidad de nuevos comienzos, mientras que una tela suspendida funciona como símbolo del vínculo entre la vida y la muerte.

Los recursos visuales y simbólicos construyen un espacio donde el recuerdo adquiere presencia física y los objetos contribuyen a expresar aquello que resulta difícil poner en palabras.

De esta manera, “Cantares” aborda el duelo sin limitarlo a la experiencia de la despedida, pues también se detiene en la continuidad de los afectos y en las distintas formas de procesar una ausencia.

UNA HISTORIA PERSONAL

El origen de la obra se encuentra en una conversación entre Sayuri Navarro y su padre, quien, antes de morir, aceptó la propuesta de crear una pieza teatral en la que ambos pudieran imaginar y compartir experiencias que ya no tendrían oportunidad de vivir juntos. A partir de ese intercambio, la actriz desarrolló una propuesta que convierte la memoria familiar en el punto de partida de una reflexión sobre la pérdida.

Con una duración de 80 minutos y recomendada para mayores de 12 años, la puesta en escena también abre espacio a temas relacionados con la identidad y la experiencia de ser mujer. Su relato personal se proyecta hacia preguntas más amplias sobre la manera en que cada persona construye sus recuerdos y encuentra formas de convivir con la ausencia.

A través de una historia familiar trasladada al escenario, la obra plantea un encuentro entre la intimidad de quien narra y las emociones que el público reconoce desde su propia historia.