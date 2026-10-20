Presentan 'El Faro de Todas', contra la violencia política e institucional a mujeres

En el marco de la conmemoración del 73 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas, la exdiputada Maribel Aguilera, presidenta de Mujeres de México y el Mundo A. C. (MMMAC), en alianza con Unión Radio 91.3 FM, llevaron a cabo el foro nacional "Violencia contra la mujer política e institucional".

El encuentro reunió a legisladoras, regidoras, especialistas en derechos humanos, activistas y mujeres en el ejercicio de cargos públicos de diversos estados del país para exponer y combatir los obstáculos que aún enfrentan en la vida pública.

El evento, encabezado por Maribel Aguilera y Elisa Isabel Vázquez Rosales, contó con la participación virtual de representantes de MMMAC en Chihuahua, Puebla, Tabasco, Morelos, Querétaro y Zacatecas, así como invitadas especiales de Veracruz, Jalisco, Estado de México, Baja California, Hidalgo, Coahuila, CDMX, así como invitadas desde California y Nueva York, en Estados Unidos.

AVANCES INSUFICIENTES

Durante el foro se evidenció que la paridad en las candidaturas y el histórico ascenso de una mujer a la Presidencia de la República representan avances fundamentales, pero no erradican la violencia en el ejercicio del cargo. Elisa Vázquez, especialista en Derechos Humanos por la UNAM, destacó que, si bien se han logrado acciones afirmativas para garantizar cuotas de género del 50%, “estos procesos tendrían que ir aparejados de cambios culturales y estructurales (...) a las mujeres se nos juzga con un doble estándar y se nos exigen demostraciones que no se ponen sobre la mesa cuando son varones”, afirmó.

Las regidoras de Poanas, Silvia Sánchez Ramírez y María Martina Leal Cedillo, expusieron públicamente cómo son silenciadas, ridiculizadas y bloqueadas en su labor de fiscalización. "Una cosa es cuestionar nuestras decisiones políticas y otra muy distinta es atacarnos como mujeres. Utilizar nuestra vida personal o estereotipos de género para intentar callarnos, desacreditarnos o restarnos legitimidad", sentenció Sánchez Ramírez, denunciando la falta de acceso a la información de la cuenta pública y ataques misóginos.

VIOLENCIA VICARIA

Por su parte, las abogadas Olga Lidia Mejía y Valentina Méndez, representantes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, evidenciaron cómo las instituciones judiciales frecuentemente perpetúan el daño hacia las madres al no aplicar la perspectiva de género y permitir que los agresores utilicen a las hijas e hijos como un instrumento de control y castigo mediante la sustracción y la fabricación de denuncias falsas.

También se contó con la participación de la diputada local de Veracruz, Elizabeth Morales, quien relató la histórica batalla legal en los tribunales federales para garantizar la "alternancia de género" en las listas plurinominales de su estado, un logro que permitió incrementar drásticamente el número de mujeres en las regidurías veracruzanas.

“FARO DE TODAS”

Como conclusión del foro, Maribel Aguilera anunció la creación de "El Faro de Todas", una nueva iniciativa de acompañamiento y acción colectiva diseñada para evitar que las mujeres que denuncian se enfrenten solas a la burocracia y sus acciones de parcialidad, a complicidades y favoritismos y al desgaste emocional que todo esto implica.

La iniciativa se rige bajo cuatro ejes: Fortalecer la voz de las mujeres abriendo espacios seguros de escucha; Acordar el camino mediante acompañamiento y compromisos reales; Reconocer las violencias para dejar de normalizarlas o justificarlas; Orientar legal y socialmente para tomar decisiones informadas sin sustituir a las autoridades.