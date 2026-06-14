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Presentan examen 197 aspirantes para ingresar al Servicio Profesional Electoral en Durango

La prueba está dirigida a quienes buscan incorporarse al sistema profesional del INE.

Presentan examen 197 aspirantes para ingresar al Servicio Profesional Electoral en Durango

Presentan examen 197 aspirantes para ingresar al Servicio Profesional Electoral en Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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Un total de 197 personas aspirantes presentaron en Durango el examen de conocimientos correspondiente al Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), del Instituto Nacional Electoral (INE), en una jornada que se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes.

La evaluación se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), sede designada para la aplicación de la prueba dirigida a quienes buscan incorporarse al sistema profesional del organismo electoral.

De acuerdo con la información difundida por el INE, durante el desarrollo del examen se implementaron ajustes razonables para garantizar la participación de personas con discapacidad, además de brindar acompañamiento a quienes requirieron apoyo específico.

El Instituto reconoció a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED por las facilidades otorgadas para la organización del proceso, así como el respaldo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que participó con servicios de primeros auxilios y atención preventiva para garantizar la seguridad de las y los sustentantes.

La aplicación del examen forma parte de las etapas del Concurso Público 2026 para el ingreso al SPEN, mecanismo mediante el cual el INE busca incorporar personal que cuente con los conocimientos, competencias y capacidades necesarias para desempeñar funciones electorales bajo criterios de profesionalismo, imparcialidad y calidad en el servicio a la ciudadanía.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: INE DURANGO Servicio Profesional Electoral Nacional examen, Electoral, Durango, aplicación

               

                
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