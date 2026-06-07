Presentan iniciativa para reforzar la igualdad laboral en el sector público de Durango

La igualdad salarial entre mujeres y hombres en el servicio público y la eliminación de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, son los objetivos de una iniciativa de reforma presentada ante el Congreso del Estado.

El diputado local César Rivas B. Nevárez propuso modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, para garantizar que las personas reciban la misma remuneración por desempeñar funciones equivalentes, independientemente de su género. La propuesta busca fortalecer el principio de igualdad laboral dentro de las instituciones públicas.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un derecho reconocido constitucionalmente, por lo que consideró necesario establecer con claridad en la legislación local que no deben existir diferencias salariales injustificadas derivadas del género.

La reforma contempla incorporar el principio de “a trabajo igual, salario igual” en el servicio público estatal, además de prohibir prácticas consideradas discriminatorias , como la solicitud de certificados de no embarazo para acceder o permanecer en un empleo.

Asimismo, plantea que las dependencias e instituciones públicas implementen mecanismos para identificar y eliminar posibles brechas salariales, con el propósito de avanzar hacia una igualdad sustantiva que se refleje en las condiciones reales de trabajo y remuneración.

Rivas Nevárez afirmó que la propuesta busca fortalecer la justicia laboral y garantizar que los salarios dependan de factores como la responsabilidad, el desempeño y las funciones desempeñadas , sin que el género represente un elemento de diferenciación.