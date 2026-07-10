Presentan la Feria Regional de Cuencamé: estas son las actividades

La Feria Regional de Cuencamé 2026 dio a conocer este viernes su programa oficial de actividades del 28 de julio al 8 de agosto, tiempo en el que ofrecerá una agenda que combina espectáculos musicales, actividades deportivas, eventos tradicionales y propuestas de convivencia familiar.

Durante la rueda de prensa desde el Museo Francisco Villa, se reveló una cartelera artística integrada por agrupaciones y solistas de distintos géneros que llegarán al Teatro del Pueblo con acceso gratuito.

MÚSICOS EN CARTELERA

Entre los artistas anunciados destacan Mi Barrio Colombiano (4 de agosto), Saúl El Jaguar (1 de agosto), La Kumbre con K (2 de agosto), Perro Guarumo (3 de agosto), Lorenzo de Monteclaro (7 de agosto), Los Barra de Apodaca (5 de agosto) y el espectáculo conjunto de Norteñazo y Fiera de Ojinaga (6 de agosto), considerado uno de los eventos estelares de esta edición.

A esta oferta musical se sumarán actividades tradicionales como el desfile inaugural del 28 de julio, la carrera 5K programada para el 31 de julio y la elección de la reina de la feria, prevista para el 4 de agosto.

IDENTIDAD DE CUENCAMÉ

La presentación de la cartelera permitió mostrar una propuesta que busca atraer tanto a habitantes de Cuencamé como a visitantes de distintas regiones del estado. Con ello, la Feria Regional de Cuencamé buscará ser un espacio donde se unan la cultura popular, la música y las tradiciones que dan identidad a este municipio.

Así, durante más de una semana, la celebración ofrecerá actividades para públicos de todas las edades.