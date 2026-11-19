Con un Teatro Victoria a su máxima capacidad, estudiantes de educación básica disfrutaron de una versión adaptada para público infantil de la ópera Acis y Galatea, obra del compositor barroco George Friedrich Händel, presentada bajo la dirección de Nimbe Salgado.

SU HISTORIA

Acis y Galatea está inspirada en un relato de la mitología griega que narra la historia de amor entre Acis, un joven pastor, y Galatea, una ninfa del mar. Su amor se ve amenazado por Polifemo, un cíclope que, consumido por los celos, provoca un desenlace trágico. En la historia, Galatea transforma a su amado en un río para que su esencia permanezca por siempre en la naturaleza. La obra de Händel, estrenada originalmente en 1718, destaca por su riqueza musical y su carácter pastoral, elementos que permiten acercar al público a la ópera mediante una historia llena de emociones, fantasía y simbolismo.

MÚSICA CLÁSICA

Esta versión para público infantil ofreció a los asistentes una oportunidad de descubrir y disfrutar la música clásica y las artes escénicas desde una perspectiva cercana a las nuevas generaciones. El evento forma parte de las Temporadas Artísticas impulsadas por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED).

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

La función contó con la entusiasta asistencia de alumnos del Colegio del Real y del Colegio Froebel quienes disfrutaron de esta propuesta escénica que combinó canto, interpretación teatral y música en vivo, con el acompañamiento de un pianista, brindando una experiencia cercana y enriquecedora para el público.

De esta manera, la actividad se convirtió en una experiencia cultural integral para los alumnos, al combinar el disfrute de las artes escénicas con el conocimiento de la historia y la identidad duranguense.