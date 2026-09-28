Presentan la quinta denuncia contra el IMSS por la muerte de bebés en el Hospital General de Zona No. 1

​Ya se interpuso la quinta denuncia en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de los padres de la pequeña Dalari, una de las cinco bebés que fallecieron dentro del hospital de zona de esta institución.

​Anteriormente, ya se habían presentado cuatro denuncias por parte de otras familias; únicamente faltaban los padres de la menor, residentes del municipio de Tepehuanes, quienes acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer formalmente su denuncia contra quien o quienes resulten responsables.

​Liam, Darío, Victoria, Judith y Dalari son los cinco recién nacidos que perdieron la vida dentro del Hospital General de Zona número 1. Las tres últimas fallecieron en el transcurso del martes 15 de septiembre; Darío, el viernes 18, y Liam, el sábado 19.

​Hoy, los padres de los cinco bebés exigen justicia, ya que, de acuerdo con lo expresado por la madre de Dalari, la pequeña no dejó de luchar y "le cortaron su oportunidad de salir adelante".

​Hasta el momento, según explicó el abogado Fermín Flores Ávila, el delito se configura como homicidio culposo con responsabilidad profesional médica, lo que indica que, al parecer, existió un error humano en el fallecimiento de los recién nacidos.